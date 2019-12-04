2019-12-04T18:36:11+03:00
Общество

На расчистку кубанских лиманов в 2020 году направят почти 200 млн рублей

Деньги поступят из федерального бюджета
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани уже несколько лет проводят комплекс мероприятий, направленных на восстановление лиманов рыбохозяйственного значения.

- В 2019 году в акваторию региональных лиманов выпустили свыше 2,5 млн. мальков различных видов рыб. Благодаря этому удалось не только увеличить промысловую базу, но и естественным путем очистить водные объекты от мягкой растительности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, на территории региона проводится техническая мелиорация. В 2019 году начали расчистку канала в Темрюкском районе, а на 2020-й запланировано проведение работ еще 6 водных объектов. На это из федерально бюджета регион получит свыше 197 млн рублей.

Напомним, в Краснодарском крае с начала 2019 года предприятия произвели 8 тыс. тонн сливочного масла. По сравнению с 2018-м прирост составил порядка 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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