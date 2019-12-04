На Кубани пройдет фестиваль «Робофест-Юг»

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-04T19:18:02+03:00

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В Краснодаре 5 и 6 декабря пройдет фестиваль «Робофест-Юг». Его участниками станут школьники в возрасте от 6 до 18 лет из Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Адыгеи и Астраханской области.

- Также в рамках фестиваля проведут краевой этап олимпиады по физике. Он будет состоять из двух этапов. На первом – теоритическом , ребятам предстоит защитить свою разработку перед экспертным советом, а на втором – практическом – собрать сконструированного робота, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам фестиваля «Робофест-Юг» определят победителей, которые представят Южный федеральный округ на финальном этапе соревнований. Он пройдет в марте 2020 года в Москве.

Напомним, в Краснодарском крае с начала 2019 года открыли 11 школ и 8 детских садов и пристроек. До Нового года в эксплуатацию введут еще два средних учебных заведения – в Анапе и Кавказском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU