2019-12-05T08:17:37+03:00
Спорт

В Краснодаре прошел турнир по художественной гимнастике

Участие в соревнованиях приняли более 400 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба минспорта КубаниФото: пресс-служба минспорта Кубани
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На базе краснодарского «Баскет-Холла» прошло первенство Краснодарского края по художественной гимнастике. Соревнования включены в единый календарный план министерства спорта региона.

Участие в состязаниях приняли более 400 юных гимнасток из десяти районов Кубани. Спортсменки соревновались по программам первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта.

- По итогам общекомандного зачета победу одержали представительницы Краснодара. На втором месте команда Сочи. Замкнули тройку призеров гимнастки Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

Напомним, кубанские паралимпийцы встретились в Сочи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Он поблагодарил спортсменов за их победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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