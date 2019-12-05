В Краснодаре прошел турнир по художественной гимнастике
На базе краснодарского «Баскет-Холла» прошло первенство Краснодарского края по художественной гимнастике. Соревнования включены в единый календарный план министерства спорта региона.
Участие в состязаниях приняли более 400 юных гимнасток из десяти районов Кубани. Спортсменки соревновались по программам первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта.
- По итогам общекомандного зачета победу одержали представительницы Краснодара. На втором месте команда Сочи. Замкнули тройку призеров гимнастки Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.
Напомним, кубанские паралимпийцы встретились в Сочи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Он поблагодарил спортсменов за их победы.
ИСТОЧНИК KP.RU