2019-12-05T11:11:55+03:00
Общество

В Сочи прошла международная акция «Посади дерево»

Участие приняли именитые спортсмены и юные дзюдоисты
Александра ПОДУШКО
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В Сочи прошла международная акция «Посади дерево»В Сочи прошла международная акция «Посади дерево»
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Сочи присоединился к международной акции «Посади дерево». Руководители и спортсмены Федерации дзюдо России высадили памятное дерево будущей «Аллеи чемпионов» перед центром единоборств «Юг Спорт».

- В акции приняли участие именитые спортсмены и юные дзюдоисты пилотной программы общефизической подготовки с элементами борьбы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Кампания Международной федерацией дзюдо «Посади дерево» должна обратить внимание на экологическую проблему. В акции участвуют Челябинск, Москва, Краснодар, Новороссийск, Алтай и Ингушетия.

Напомним, в Краснодаре прошел турнир по художественной гимнастике. Участие в соревнованиях приняли более 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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