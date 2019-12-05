2019-12-05T14:04:57+03:00
Происшествия

СК проверит информацию об избиении ребенка в детском саду Краснодара

Также дадут правовую оценку действиям должностных лиц
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
СК проверит информацию об избиение ребенка в детском саду КраснодараСК проверит информацию об избиение ребенка в детском саду КраснодараФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

СК проверит информацию об избиении ребенка в детском саду Краснодара. Тревогу забила мать мальчика. По факту нарушения прав несовершеннолетнего следственным отделом по Карасунскому округу незамедлительно была организована доследственная проверка.

Напомним, инцидент произошел в ясельной группе краснодарского детского сада № 195 на улице Симферопольской. Одна из родительниц, забирая своего сына домой, заметила, что у малыша разбит нос.

Также СК проверит сведения о нарушении жилищных прав 97-летней ветерана труда, проживающей в Динском районе края. Сообщалось о том, что пожилая женщина и ее дочь ютятся в ветхой времянке, где отсутствует водоснабжение, а электрическая проводка пришла в негодность.

- По данному факту следственным отделом по Динскому району также организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководитель следственного управления СКР по краю Вадим Бугаенко дал указание проверить действия должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сочинских школах прошли «Добрые уроки»
На Кубани обанкротился мясокомбинат «Брюховецкий»
В Краснодаре прошел очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки
В леса под Геленджиком и Новороссийском пускали только за плату
Четырех экс-полицейских осудят за взятки и сбыт наркотиков
Жители Краснодара могут получить бесплатную юридическую помощь
В Лабинском районе мужчина вынес с территории предприятия около четырех тонн металла
В Краснодарском крае до конца года откроют еще два новых спорткомплекса
В Кореновском районе на встречке столкнулись две легковушки
Кредитный портфель ВТБ на Кубани превысил 175 млрд рублей
В Краснодарском крае охотник перепутал зверя с приятелем и застрели его
В Сочи осудили сбытчиков кокаина
В Краснодаре во время спора из-за ночного клуба мужчина ударил своего приятеля ножом
Житель Москвы получил условный срок за избиение полицейского в Краснодаре
В Сочи прошла международная акция «Посади дерево»
На Кубани лоб в лоб столкнулись КамАЗ и легковушка
В Сочи задержали жителя Ярославля с крупной партией марихуаны
В поселке Водники Краснодара построят новый детский сад
У жителя Приморско-Ахтарска отключили газ из-за долгов
На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Гулькевичском районе мужчина украл козленка, чтобы обменять его на алкоголь
В Сочи на российско-абхазской границе задержали наркокурьера
В Краснодаре из ТЦ эвакуировали 300 человек из-за микроволновки
В Краснодаре прошел турнир по художественной гимнастике
Краснодарский край стал лидером по снижению смертности от злокачественных новообразований
На Кубани появятся 34 придорожных многофункциональных комплекса
На Кубани пройдет фестиваль «Робофест-Юг»