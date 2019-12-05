СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-05T14:04:57+03:00

СК проверит информацию об избиение ребенка в детском саду Краснодара Фото: Архив "КП"

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СК проверит информацию об избиении ребенка в детском саду Краснодара. Тревогу забила мать мальчика. По факту нарушения прав несовершеннолетнего следственным отделом по Карасунскому округу незамедлительно была организована доследственная проверка.

Напомним, инцидент произошел в ясельной группе краснодарского детского сада № 195 на улице Симферопольской. Одна из родительниц, забирая своего сына домой, заметила, что у малыша разбит нос.

Также СК проверит сведения о нарушении жилищных прав 97-летней ветерана труда, проживающей в Динском районе края. Сообщалось о том, что пожилая женщина и ее дочь ютятся в ветхой времянке, где отсутствует водоснабжение, а электрическая проводка пришла в негодность.

- По данному факту следственным отделом по Динскому району также организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководитель следственного управления СКР по краю Вадим Бугаенко дал указание проверить действия должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU