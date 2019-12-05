2019-12-05T15:14:05+03:00
Происшествия

В леса под Геленджиком и Новороссийском пускали только за плату

Данные нарушения выявили прокуроры в ходе проверки
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили арендаторов земель Геленджикского и Новороссийского лесничеств.

- В ходе инспекции выявлены факты незаконной застройки лесов, а также ограничение прохода граждан на территории арендуемых участков и взимание с них за это платы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По фактам выявленных нарушений природоохранный прокурор направил в суды исковые заявления с требованием устранить нарушения действующего лесного законодательства.

Напомним, Сочи присоединился к международной акции «Посади дерево». Руководители и спортсмены Федерации дзюдо России высадили памятное дерево будущей «Аллеи чемпионов» перед центром единоборств «Юг Спорт». В акции приняли участие именитые спортсмены и юные дзюдоисты пилотной программы общефизической подготовки с элементами борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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