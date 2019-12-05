2019-12-05T15:49:23+03:00
Общество

В Краснодаре прошел очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки

Их проводят в краевой столице регулярно
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 5 декабря сотрудники городских служб совместно с полицейскими провели очередной плановый рейд по выявлению нарушений правил парковки. Эвакуаторы в этот раз работали на улице репина на участке от Дзержинского до проезда Репина.

- Припаркованные с нарушением ПДД автомобили являются основной причиной заторов на городских улицах. Также такой транспорт создает помехи другим участникам движения, что может привести к авариям, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Тем, кто оставляет свои машины в зоне действия запрещающих парковку знаков, может грозить эвакуация авто и штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. руб.;

Также в краевой столице регулярно проводят рейды по выявлению нарушений правил стоянки и остановки на полосах, предназначенных только для движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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