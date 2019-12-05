2019-12-05T16:18:56+03:00
Общество

В сочинских школах прошли «Добрые уроки»

Их провели вице-премьер и первый замруководителя администрации президента
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Сочинских школах 5 декабря прошли «Добрые уроки», которые приурочили к Национальному и Международному дню добровольца. Их провели, в частности вице-премьер РФ Татьяна Голикова и Первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

- Чиновники вместе с учащимися посмотрели фильм «Волонтеры будущего», а также обсудили проекты юных волонтеров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что «Добрые уроки» прошли в школах всех городов и районов Кубани. Это - проект Ассоциации волонтерских центров и Российского движения школьников.

Напомним, в Краснодаре 5 и 6 декабря пройдет фестиваль «Робофест-Юг». Его участниками станут школьники в возрасте от 6 до 18 лет из Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Адыгеи и Астраханской области. Также в рамках фестиваля проведут краевой этап олимпиады по физике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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