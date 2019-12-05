2019-12-05T17:52:41+03:00
Общество

Городские электрички Краснодара будут ходить дальше

Маршруты поездов решено продлить
Максим ОСОКИН
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городские электрички помогают краснодарцам избежать пробокгородские электрички помогают краснодарцам избежать пробокФото: Тимур ХАНОВ
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В Краснодаре с 8 декабря изменятся маршруты электричек, которые курсируют в пределах городской агломерации.

- В частности, электрички, которые ранее курсировали между станциями «Краснодар-1» и «Афипская», теперь будут доезжать до станицы Ильской и следовать в обратном направлении, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Поезда, следовавшие по маршруту Краснодар-1 - Пашковская - Краснодар-1, теперь будут доезжать до станицы Васюринской. Электрички, связывающие краевой центр и Динскую, проследуют до Кореновска.

Сейчас в Краснодаре пассажиров перевозят 12 пар городских электричек.

Напомним, один из банков БРИКС направит 400 тыс. долларов на проектирование канатного метро в краевой столице. Деньги, в частности, пойдут на оплату консультативных услуг технических специалистов, которые позволят довести проект до того момента, когда он станет инвестиционно-привлекательным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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