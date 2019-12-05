2019-12-05T19:56:04+03:00
Общество

В кубанские больницы поставили порядка 5 тысяч единиц медицинского оборудования

До конца 2019 года закупят еще 254 аппарата
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае в рамках реализации приоритетного национального проекта в больницы поставили порядка 5 тысяч единиц современного медоборудования. До конца 2019 года потратят еще почти 1,5 млрд рублей на закупку более 250 аппаратов.

- В частности, в Детскую краевую клиническую больницу поставили компьютерный томограф стоимостью 27 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Больницы и поликлиники Кубани продолжают получать высокотехнологичное оборудование: маммографы, томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также компьютеры и сопутствующую технику.

Ожидается, что в 2020 году финансирование по национальному проекту в регионе увеличится в 1,5 раза.

Напомним, Краснодарский край стал лидером по снижению смертности от злокачественных новообразований. Онкологи выявляют рак на ранней стадии почти в 60 процентах всех случаев заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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