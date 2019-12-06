Художник из Милана завершит картину на стене администрации Краснодара в январе
Художник Луиджи Мариа Мураторе из Милана, который нарисовал уже половину картины на стене администрации Краснодара, завершит работу в январе.
- Из-за погодных условий он не может уложиться в запланированный срок. Краска сохнет намного дольше и хуже ложится. Поэтому работу разбили на два этапа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, Луиджи Мариа Мураторе приехал по приглашению главы Краснодара и сообщества художников граффити, чтобы создать картину площадью 300 квадратных метров на стене здания администрации города.
Это его первая работа в России. Создание нового стрит-арта стартовало в ночь с 28 на 29 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU