СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-06T13:45:48+03:00

В Краснодаре по улице имени Горького запретят стоянку авто

Изменения вступят в силу с 29 декабря

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В краевой столице по улице имени Горького запретят стоянку авто по обеим сторонам улицы на участке от Октябрьской до Рашпилевской. Изменение вступит в силу с 29 декабря.

- Ограничительные меры применяются для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта на проезжей части - вне парковочных зон, - рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре возбудили дело по факту мусорной аферы. Подрядчик просто перевозил отходы с одной свалки на другую.

ИСТОЧНИК KP.RU