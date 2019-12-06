В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта изменилась схема движения

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-06T13:53:42+03:00

Водителей просят быть внимательными и осторожными в зоне дорожных работ

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В Краснодарском крае на участке дороги М-4 «Дон» с 1419-го по 1420-ый километр между поселками Молдавановка и Дефановка проходят ремонтные работы.

Из-за этого изменили схему движения. Машины будут пускать поочередно по одной полосе прямого направления из Москвы в Новороссийск и регулировать с помощью светофора. Скорость ограничат до 40 километров в час.

- Водителей просят быть внимательными и осторожными в зоне дорожных работ, строго следовать временным знакам, - сообщили в пресс-службе пресс-служба ГК «Автодор».

Напомним, в краевой столице по улице имени Горького запретят стоянку авто по обеим сторонам улицы на участке от Октябрьской до Рашпилевской. Изменения вступят в силу с 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU