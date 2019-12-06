В Тимашевске капитального отремонтировали стадион «Колос»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-06T17:38:32+03:00

На это потратили 40 млн рублей

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В Тимашевске в рамках национального проекта «Демография» провели капитальный ремонт стадиона «Колос». 6 декабря состоялось его торжественное открытие.

- На стадионе появилось 10 новых беговых дорожек, секторы для прыжков с шестом и в длину, а также толкания ядра, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, здесь полностью заменили старые трибуны, установив пять тысяч новых пластиковых сидений, которые пришли на смену деревянным скамьям. На все работы потратили порядка 40 млн рублей. Деньги выделяли из бюджета муниципалитета и региональной казны.

В ближайшее время и в Тимашевске также откроют центр единоборств.

Напомним, команда Сочи по тхэквондо WTF выступила на первенстве Краснодарского края. Спортсмены привезли из Тихорецкого района семь медалей – одно золото, три серебра и три бронзы.

ИСТОЧНИК KP.RU