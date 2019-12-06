В центре Краснодара отключат светофоры
В Краснодаре 7 декабря временно отключат светофоры на пересечении улицы Северной с Аэродромной и Севастопольской. Их обесточат на несколько часов для проведения ремонтных работ.
- На пересечении Северной и Аэродромной светофор не будет работать с 10.00 до 14.00 часов, а на перекрестке Северная – Севастопольская - с 12.00 до 16.00, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На время отключения светофоров регулировать движение на вышеназванных перекрестках будут сотрудники ГИБДД.
Напомним, в Краснодарском крае на участке дороги М-4 «Дон» с 1419-го по 1420-ый километр между поселками Молдавановка и Дефановка проходят ремонтные работы. Из-за этого изменили схему движения. Машины будут пускать поочередно по одной полосе прямого направления из Москвы в Новороссийск и регулировать с помощью светофора. Скорость ограничат до 40 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU