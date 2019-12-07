2019-12-07T13:53:52+03:00
Общество

«Ласточка» соединит Армавир и Имеретинский Курорт

Время в пути составит менее 7 часов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Поезд будет ходить трижды в неделю. Фото: Олег ЗОЛОТОПоезд будет ходить трижды в неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО
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Скоростной поезд «Ласточка» выйдет на новый маршрут. С 9 декабря состав будет соединять Армавир и Сочи.

- Новый маршрут введен с учетом пожеланий жителей Армавира, которым теперь будет удобнее добираться до Черноморского побережья, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Быстрая и комфортабельная «Ласточка» долетит за 6 часов 43 минуты. Стоимость билета – от 478 до 797 рублей.

Со станции Армавир поезд будет отправлять в 06:07 три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. В Имеретинский Курорт состав прибудет в 12:55.

В обратном направлении «Ласточка» будет отбывать по средам, пятницам и воскресеньям. Время отправления - 16:06, а прибытия – 22:49.

- В перспективе планируется рассмотреть вопрос о переводе этого поезда на ежедневный график курсирования летом, - добавляют в СКЖД.

Напомним, из Майкопа в Адлер снова пустят «Ласточку». Поезд возобновит движение с 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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