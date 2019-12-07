2019-12-07T12:09:22+03:00
Общество

Кубанские винодельни стали победителями международного конкурса в Израиле

Всего на дегустацию представили 618 напитков из 28 стран
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Израиле прошел ежегодный дегустационный конкурс TerraVino Mediterranean International Wine & Spirit Competition. На нем представили 618 образцов вин и спиртных напитков из 28 стран. Среди огромного многообразия были и напитки кубанских виноделен.

- Продукция компании «Фанагория» завоевала первые и вторые места на престижном конкурсе, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Кроме того, «золото» – у коньяка 7-летней выдержки «Фанагория» КВ, серебро – у сладкого вина позднего сбора «Velvet Season. Мускат».

Ко всему прочему, несколько наград завоевала винодельня «Усадьбы Дивноморское». Большая золотая медаль – у Гранд розе экстра брют 2014 и Каберне совиньон 2015 Russia.

- Золото получили Траминер 2016, Шардоне 2016, серебро – Вест Хилл 2015 и Рислинг 2016, - добавляют в администрации региона. - А специальный приз «Лучшее вино по цене от $26 до $39,99» досталось Кабсов 2015 от «Дивноморской».

А тем временем винным бизнесом решил заняться сын Иосифа Кобзона Андрей. Он приобрел в станице Раевской неподалеку от Новороссийска 15 гектаров земли. На участке уже высажены виноградники. В основном, это технический сорт, отлично подходящий для изготовления игристого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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