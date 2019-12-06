Сын Кобзона открывает винодельню в Новороссийске

Винный бизнес не только прибыльный, но и статусный. Многие российские звезды балуют искушенную публику игристым со своих виноградников. Так, например, в Краснодарском крае производством занимается певица Анжелика Варум. Виноградники у артистки находятся в Темрюкском районе. Выкупил участок и актер Михаил Пореченков. А теперь винным бизнесом решил заняться и сын Иосифа Кобзона Андрей. Он приобрел в станице Раевской неподалеку от Новороссийска 15 гектаров земли.

- Расположены они на южном склоне. Очень хорошее место для производства именно винных сортов винограда: и климат благоприятный, и почва виноградопригодная, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления сельского хозяйства Новороссийска Наталья Клименко.

На земле уже высажены виноградники. В основном, это технический сорт. Красота ему не нужна, главное – быть идеальным сырьем для изготовления напитка, то есть сладким и с высоким содержанием сока.

Андрей и Нелли Кобзон. Фото: krd.ru

Участок хоть и небольшой, но все же его хватит, чтобы открыть частную винодельню. Тираж ожидается небольшой, но частной коллекцией не станет. В будущем продегустировать вино Кобзона сможет любой желающий. Правда, первую партию игристого попробовать удастся не раньше осени следующего года, когда будет сбор первого урожая. Лишь после того, как сырье проверят, станет известна стоимость напитка.

- Сейчас идет оформление лицензий и строительство завода, который скоро будет сдан в эксплуатацию, - продолжает Наталья Клименко. - В ближайшее время Андрей Кобзон собирается купить еще несколько гектаров для виноградника.

К слову, в феврале 2020 года на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи глава Новороссийска подпишет с Андреем Кобзоном договор об инвестиционных намерениях.

- Строительство завода – это определенный вклад в социально-экономическое развитие города. Со стороны Кобзона это дополнительные инвестиции для Новороссийска, введение земель в сельхоз оборот и, самое главное, новые рабочие места. Мы же, в свою очередь, готовы также оказать ему любую помощь, - объясняет «КП» - Кубань» начальник управления сельского хозяйства Новороссийска Наталья Клименко.

Напомним, ранее в Краснодаре и Анапе открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. На церемонию приезжали вдова знаменитого певца Нелли Кобзон и его сын Андрей.

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