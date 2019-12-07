В поселке Краснодарском убирают рухнувшие электроопоры и дерево

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-07T12:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером в поселке Краснодарском три электроопоры и дерево упали на дорогу. Как рассказывают очевидцы, на линию рухнула лиственница и за провода потянуло за собой столбы.

К счастью, в этот момент людей не было рядом, никто в происшествии не пострадал. Оперативные службы тут же обесточили столбы.

Сегодня рабочие собираются демонтировать всех три поврежденные опоры.

- С раннего утра начались работы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. - Сейчас они в самом разгаре: дерево и поврежденные столбы убирают, следом поставят новые опоры и восстановят уличное освещение.

Все работы планируют закончить к 18:00.

А тем временем напомним, 7 декабря в Краснодаре временно отключили светофоры на пересечении улицы Северной с Аэродромной и Севастопольской. Их обесточат на несколько часов для проведения ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU