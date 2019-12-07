В Краснодаре эвакуировали медуниверситет из-за сработавшей пожарной сигнализации

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-07T15:59:50+03:00

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Сработавшая пожарная сигнализация в здании Кубанского государственного медицинского университета привела к эвакуации людей. Инцидент случился днем в субботу, 7 декабря.

Изначально очевидцы сообщали, что в подвале университета что-то задымилось. В целях безопасности учащихся и педагогов эвакуировали. На место вызвали спасателей.

- Произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На место выехали сотрудники МЧС, произведена разведка.

Возгорание не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре потушили балконы на двух этажах многоэтажки на улице Чехова. Из дома эвакуировали 50 человек. В огне пострадал мужчина. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU