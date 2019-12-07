Фанаты «Краснодара» и ЦСКА ушли с матча в знак поддержки других болельщиков
В субботу, 7 декабря, на стадионе «Краснодар» прошел последний матч премьер-лиги перед зимней паузой. На поле встретились «быки» и ЦСКА.
Встреча клубов началась в 16:30. На стадионе собрались 29 567 зрителей. Однако в конце первого тайма количество болельщиков уменьшилось - гостевой сектор стали покидать фанаты московского ЦСКА. По всей видимости болельщики ушли с трибун из солидарности к другим фанатам.
О том, сколько ушло человек неизвестно, однако на свои места они так и не вернулись. И выглядело это, стоит сказать, впечатляюще. В соцсетях стали появляться фото голых трибун обычно бурлящего стадиона.
Тем не менее матч продолжился. Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Представляем вашему вниманию обзор игры «Краснодар» - ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU
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