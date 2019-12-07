Фанаты «Краснодара» и ЦСКА ушли с матча в знак поддержки других болельщиков

СЕГОДНЯ 19:13 2019-12-07T19:30:41+03:00

Они покинули игру через полчаса после начала

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В субботу, 7 декабря, на стадионе «Краснодар» прошел последний матч премьер-лиги перед зимней паузой. На поле встретились «быки» и ЦСКА.

Встреча клубов началась в 16:30. На стадионе собрались 29 567 зрителей. Однако в конце первого тайма количество болельщиков уменьшилось - гостевой сектор стали покидать фанаты московского ЦСКА. По всей видимости болельщики ушли с трибун из солидарности к другим фанатам.

О том, сколько ушло человек неизвестно, однако на свои места они так и не вернулись. И выглядело это, стоит сказать, впечатляюще. В соцсетях стали появляться фото голых трибун обычно бурлящего стадиона.

Тем не менее матч продолжился. Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Представляем вашему вниманию обзор игры «Краснодар» - ЦСКА.

ФОТОРЕПОРТАЖ С МАТЧА

ИСТОЧНИК KP.RU