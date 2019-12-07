2019-12-07T20:34:47+03:00
Происшествия

Краснодарский театр драмы эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Но тревога оказалось ложной
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в Краснодарском драмтеатре имени Горького. Во время спектакля прозвучала пожарная тревога, зрителей попросили экстренно покинуть зал.

Пока люди выходили из здания, в драмтеатр вызвали пожарных. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в одном из административных помещений театра драмы сработала автоматическая пожарная сигнализация. Но после проверки оказалось, что тревога ложная - опасности никакой нет и люди могут вернуться.

Стоит сказать, днем 7 декабря эвакуировали Кубанский медуниверситет. Причиной также стала сработавшая пожарная сигнализациия. На место вызвали спасателей, которые обследовали все помещения в здании. Но в итоге возгорание обнаружено не было. Студенты вернулись на занятия. В обоих случаях никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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