2019-12-08T08:59:04+03:00
Звезды

В Туапсе пройдет парад Дедов Морозов

Присоединиться к празднику приглашают всех желающих
Максим ОСОКИН
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Кубань готовится к Новому годуКубань готовится к Новому годуФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Туапсе Новогодние праздники стартуют с парада Дедов Морозов. Он пройдет 21 декабря по центральной улице курорта до площади Октябрьской революции.

-Именно здесь установлена главная городская елка, на которой главный Новогодний волшебник зажжет огни вместе с другими сказочными персонажами, жителями и гостями курорта, - рассказали «КП» -Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Всех пришедших на праздник ждут игры, конкурсы и выставка сувениров.

Также на новогодние утренники пригласят отличников, спортсменов, победителей олимпиад и творческих конкурсов, а также детей из приемных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Первое мероприятие пройдет 24 декабря.

Напомним, ставшее традиционным мероприятие «Новогодняя звезда» состоится в Краснодаре 21 декабря. По главной улице краевого центра пройдет колонна сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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