В Туапсе пройдет парад Дедов Морозов
В Туапсе Новогодние праздники стартуют с парада Дедов Морозов. Он пройдет 21 декабря по центральной улице курорта до площади Октябрьской революции.
-Именно здесь установлена главная городская елка, на которой главный Новогодний волшебник зажжет огни вместе с другими сказочными персонажами, жителями и гостями курорта, - рассказали «КП» -Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Всех пришедших на праздник ждут игры, конкурсы и выставка сувениров.
Также на новогодние утренники пригласят отличников, спортсменов, победителей олимпиад и творческих конкурсов, а также детей из приемных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Первое мероприятие пройдет 24 декабря.
Напомним, ставшее традиционным мероприятие «Новогодняя звезда» состоится в Краснодаре 21 декабря. По главной улице краевого центра пройдет колонна сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом.
ИСТОЧНИК KP.RU