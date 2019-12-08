2019-12-08T09:56:19+03:00
Общество

Анапу украсили 1,5 сотни новых деревьев

Акция по их высадке прошла на курорте
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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В Анапе высадили более 150 молодых деревьев. В Акции приняли участие представители власти, городских предприятий и жители курорта.

- Новые деревья, в частности, высадили на реконструированном участке улицы Ленина, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Анапы.

Стала красивее и Ореховая роща. На пустыре неподалеку от парка в будущем году начнется строительство нового детского сада. При этом, растущие здесь молодые грецкие орехи сохранят.

На участке улицы Терской от Ленина до Астраханской высадили 15 берез. Также прогулочную аллею украсила вечерняя подсветка. В ближайшее время здесь отреставрируют беседки.

Напомним, из генпланов кубанских муниципалитетов исключат земли лесного фонда. Это поможет избежать их незаконной застройки и сохранить деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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