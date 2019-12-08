70 кубанских школьников получат премии

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-08T13:44:21+03:00

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В Краснодарском крае 9 декабря начинается прием заявок на конкурс среди одаренных школьников.

- На получение премии могут претендовать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, творческих и спортивных конкурсов, указанных в списке Министерства просвещения России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Документы необходимо подать до 16 декабря в краснодарский Центре развития одаренности по адресу ул. Захарова, 11. Их рассмотрит экспертная комиссия, которая назовет имена 70 школьников, которые получат премию от региональной администрации.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, 5-летний Максим Локайчук из Краснодара засветился на шоу талантов «Лучше всех» на Первом канале. Уж сколько одаренных ребят за последние годы повидал ведущий программы Максим Галкин, но этого мальчика он точно запомнит надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU