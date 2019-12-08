В краевой столице отключат светофоры на пересечении Ставропольской и Айвазовского

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-08T14:39:13+03:00

Электронные регулировщики е будут работать несколько дней

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В Краснодаре 9 декабря в 10:00 отключат светофоры на пересечении улиц Ставропольской и Айвазовского. Они вновь заработают в 17:00 15 декабря.

- Отключение электронных регулировщиков вызвано необходимостью замены устаревшего оборудования на более современное, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Группа светофоров на перекрестке Ставропольской и Айвазовского состоит из 18 объектов — восьми для автомобилей и десяти для пешеходов. Водителей просят быть внимательными и осторожными при проезде данного перекрестка.

Напомним, 7 декабря, на улице 40 лет Победы появился новый пешеходный переход, о котором просили жители района. О его создании заговорили в конце ноября, когда на этой улице иномарка сбили 13-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неположенном месте. Но многие краснодарцы уверяли - «зебра» нарисована неправильно, потому что больше всего пешеходов идет именно от выхода из «Магнита». Ранее же переход вел на парковку гипермаркета.

ИСТОЧНИК KP.RU