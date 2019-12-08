Краснодарские учителя впервые сдадут ОГЭ

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-08T16:37:29+03:00

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В Краснодаре 12 декабря впервые пройдет ОГЭ по математике для молодых преподавателей. Экзамен сдадут те, чей учительский стаж не превышает пяти лет.

- Во время проведения испытания их организаторы соблюдут все требования, которые предъявляются к процедуре сдачи ОГЭ. Проверять работы педагогов будут эксперты краевой комиссии по математике, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства образования.

Главная цель акции – не просто познакомить начинающих педагогов с процедурой ОГЭ и структурой контрольных материалов, но и помочь создать во время испытаний атмосферу открытости и прозрачности во время проведения экзамена, а также помочь детям снять психологическое напряжение.

Напомним, в Краснодарском крае 9 декабря начинается прием заявок на конкурс среди одаренных школьников. На получение премии могут претендовать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, творческих и спортивных конкурсов, указанных в списке Министерства просвещения России.

ИСТОЧНИК KP.RU