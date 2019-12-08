2019-12-08T18:09:36+03:00
Происшествия

На Кубани столкнулись фура и легковушка

Водитель ВАЗа погиб на месте
Максим ОСОКИН
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Фото: vk.com/nvrsk_roadФото: vk.com/nvrsk_road
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В Абинском районе 8 декабря произошло ДТП. На 83-м километре трассы Краснодар-Верхнебаканский в районе поселка Ахтырского легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.

- По предварительным данным, 37-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2114, не справился с управлением на повороте. В результате его машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с грузовиком Volvo. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, - рассказали «КП» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в центральном районе Сочи произошло ДТП в котором пострадал 12-летний подросток. По предварительным данным 64-летняя женщина, управляя автомобилем SsangYong, двигалась по улице Виноградной. В районе дома 185 А она допустила наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу в неположенном месте,

ИСТОЧНИК KP.RU

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