2019-12-09T07:29:53+03:00
Спорт

На Кубани открыли две спортплощадки

Общая стоимость проектов составляет более 9,3 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Славянском и Белоглинском районах открыли многофункциональные спортивно-игровые территории с зонами уличных тренажеров и воркаута. Реализация проектов является составной частью национального проекта «Демография» и программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

- Общая стоимость объектов составляет более 9,3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году в крае было построено семь площадок в Анапе, Ленинградском, Павловском, Славянском, Тихорецком и Белоглинском районах. Их общая стоимость свыше 31 миллиона рублей.

Напомним, пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань» занял Евгений Пашутин. Контракт с 50-летним специалистом заключили до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24