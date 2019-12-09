На Кубани открыли две спортплощадки

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-09T07:29:53+03:00

Общая стоимость проектов составляет более 9,3 миллионов рублей

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В Славянском и Белоглинском районах открыли многофункциональные спортивно-игровые территории с зонами уличных тренажеров и воркаута. Реализация проектов является составной частью национального проекта «Демография» и программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

- Общая стоимость объектов составляет более 9,3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году в крае было построено семь площадок в Анапе, Ленинградском, Павловском, Славянском, Тихорецком и Белоглинском районах. Их общая стоимость свыше 31 миллиона рублей.

Напомним, пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань» занял Евгений Пашутин. Контракт с 50-летним специалистом заключили до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU