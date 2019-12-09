2019-12-09T11:17:19+03:00
Происшествия

Житель Кубани катался на угнанном авто, пока не закончился бензин

Машину он бросил на берегу реки и скрылся
Александра ПОДУШКО
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Житель Кубани катался на угнанном авто, пока не кончился бензинЖитель Кубани катался на угнанном авто, пока не кончился бензинФото: Архив "КП"
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В Кущевском районе 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель, угнал автомобиль, который стоял рядом с частным домом. Он хотел просто прокатиться по краю.

- Прежде чем в баке машины закончился бензин, мужчина успел доехать до станицы Елизаветинской. Злоумышленник оставил авто на берегу реки Кубань и скрылся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Славянском районе задержали браконьеров. Они порыбачили на 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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