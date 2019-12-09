2019-12-09T11:08:14+03:00
Общество

В детском саду Сочи покалечился ребенок

Четырехлетнего мальчика увезли в больницу
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Горбольница Сочи, куда поступил ребенок. Фото: google.ruГорбольница Сочи, куда поступил ребенок. Фото: google.ru
Изменить размер текста:

В Сочи в городскую клиническую больницу № 9 поступил четырехлетний мальчик, которого привезли на карете скорой медицинской помощи прямо из детского сада.

- У ребенка открытый перелом, размозжение мягких тканей третьего пальца левой кисти, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в управлении внутренних дел Сочи. – Мальчика госпитализировали.

Травму ребенок получил в детском саду. Он прищемил палец дверью так, что ему вызвали скорую помощь.

А несколькими днями ранее в эту же больницу Сочи доставили месячного ребенка с серьезными переломами. У маленького пациента был перелом правой плечевой и лучевой кости, а также ожог грудной клетки. Когда полиция стала проводить проверку, выяснилось, что виновата во всем 21-летняя мать малыша. На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Сочи Парке» начинаются детские елки
В одной из школ Краснодара вход на елку для учеников сделали платным
В горном массиве Геленджика заблудилась пожилая пара
Известная актриса станет вожатой «Орленка»
В Белореченске открылась выставка елочных ретро-игрушек
В Краснодаре генеральный директор организации задолжал работникам более 124 тысяч рублей
Житель Кубани катался на угнанном авто, пока не закончился бензин
В Калининском районе построили спортивный комплекс с бассейном
В Славянском районе задержали браконьеров
Спортсмены из Сочи стали победителями краевого турнира по армейскому рукопашному бою
В начале недели на Кубани ожидаются небольшие осадки
Под Новороссийском прошел открытый Чемпионат по офицерскому троеборью
В Краснодаре в музее имени Фелицына откроется выставка «Рыцари и богатыри»
На Кубани открыли две спортплощадки
На Кубани столкнулись фура и легковушка
В Краснодаре расчистили почти 40 км ливневой канализации
Краснодарские учителя впервые сдадут ОГЭ
Назначен новый главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань»
В краевой столице отключат светофоры на пересечении Ставропольской и Айвазовского
70 кубанских школьников получат премии
На Кубани стартовала ежегодная благотворительная акция «Елки желаний»