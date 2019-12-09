В детском саду Сочи покалечился ребенок

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-09T11:08:14+03:00

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В Сочи в городскую клиническую больницу № 9 поступил четырехлетний мальчик, которого привезли на карете скорой медицинской помощи прямо из детского сада.

- У ребенка открытый перелом, размозжение мягких тканей третьего пальца левой кисти, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в управлении внутренних дел Сочи. – Мальчика госпитализировали.

Травму ребенок получил в детском саду. Он прищемил палец дверью так, что ему вызвали скорую помощь.

А несколькими днями ранее в эту же больницу Сочи доставили месячного ребенка с серьезными переломами. У маленького пациента был перелом правой плечевой и лучевой кости, а также ожог грудной клетки. Когда полиция стала проводить проверку, выяснилось, что виновата во всем 21-летняя мать малыша. На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU