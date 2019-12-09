На Кубани уроженца Узбекистана подозревают в похищении людей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-09T15:04:58+03:00

Мужчина насильно усадил двух женщин в свой автомобиль на территории Адыгеи

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В отдел полиции по Новопокровскому району поступил рапорт от инспектора ДПС.

- Сотрудник сообщил, что во время дежурства он остановил для проверки автомобиль ВАЗ 2114. В это время с заднего сидения вышла женщина, которая обратилась к нему за помощью, рассказав, что ее и подругу насильно усадил в автомобиль в поселке Яблоновском уроженец республики Узбекистан. При этом, он нанес потерпевшим побои, а также отобрал сотовые телефоны и денежные средства, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, женщина ранее состояла с мужчиной в гражданском браке. У них есть общий 2-летний ребенок.

По факту произошедшего проводится проверка на предмет соответствия действий мужчины статье «Похищение человека». По ее окончанию будет принято процессуальное решение.

Напомним, СК начал проверку после пропажи 15-летнего подростка на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU