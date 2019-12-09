Краснодар получит 1 млрд рублей на завершение долгостроев

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-09T16:49:44+03:00

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Краснодар за два года получит из краевой казны 1 млрд рублей. Средства направят на завершение пяти долгостроев.

- До конца 2019 года в городской бюджет поступит 487 млн рублей, еще 497 – в 2020-м, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Деньги направят на завершение возведения пяти проблемных объектов долевого строительства. Это: ЖК «Территория счастья», «Форт Карасун», «Валентина», «Талисман» и «Южный.

Стоит отметить, что ранее городские власти заявили, что для окончательного решения проблемы с долгостроями, краевому центру необходимо порядка 3 млрд рублей.

Напомним, мэрия Краснодара рассмотрит вопрос возможного выкупа здания частного детского сада на улице Круговой, 4В. Вопрос может быть решен до конца года, глава краевого центра дал подчиненным на сбор информации неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU