2019-12-09T16:58:37+03:00
Общество

На Кубани отметили День Героев Отечества

Торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае 9 декабря проходят памятные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Венки и цветы к мемориалам возложили во всех городах и районах региона.

- Так в Краснодаре мероприятие прошло у мемориальной арки «Ими гордится Кубань» в сквере имени Жукова. Отдать дань памяти павшим пришли представители властей, ветераны, курсанты, а также представители молодежных и поисковых организаций, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в преддверии Дня Героев Отечества в кубанских школах проводили уроки мужества, конкурсы рисунков на патриотическую тематику, встречи с участниками боевых действий, кинопоказы и другие мероприятия.

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Эта памятная дата установлена 12 лет назад.

Напомним, в Краснодаре в музее имени Фелицына откроется выставка «Рыцари и богатыри».

ИСТОЧНИК KP.RU

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