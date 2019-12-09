В Краснодаре в 2019 году благоустроили 11 зеленых зон

СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-09T18:11:47+03:00

На это потратили свыше 330 млн рублей

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В краевой столицы на проведение работ по благоустройству зеленых зон в 2019 году потратили более 330 млн рублей.

- В частности, по программе «Формирование комфортной городской среды» привели в порядок скверы «Студенческий», «Пограничников», «Садовый» и «Фестивальный». Также работы провели на бульварах «Гагаринском» и «Офицерском». На эти цели направили 293 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

За счет средств городской казны благоустроили скверы «Прохладный», «Майский» и «Памяти жертв фашизма», что обошлось в 43,5 млн рублей.

В 2020 году запланированы работы во второй очереди «Вишняковского» сквера, сквере «Дмитриевском» и бульваре «Школьном».

Напомним, в Краснодаре 9 декабря начали демонтаж «скобяных рядов». Специалисты городских служб сносят первые пять павильонов, срок аренды по которым уже истек. Они располагаются в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Будённого.

ИСТОЧНИК KP.RU