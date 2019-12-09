2019-12-09T19:52:14+03:00
Общество

На Кубани практически завершили реализацию нацпроекта «Демография»

Уже освоили почти 80% выделенных на 2019 год средств
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае освоили почти 80% средств, выделенных в 2019 году на реализацию приоритетного национального проекта «Демография». На это выделили более 7,5 млрд рублей.

- Основная цель нацпроекта – увеличение рождаемости и продолжительности жизни. В его рамках реализуют пять региональных программ. Больше всего средств выделяют на «Финансовую поддержку семей при рождении детей». Она включает, в частности, выплату регионального маткапитала, соцвыплаты на первого и третьего ребенка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также деньги идут на профобучение женщин, имеющих детей до 3-х лет, а также жителей региона предпенсионного возраста, строительство спортивных объектов и создание ясельных групп в детских садах.

Напомним, в Краснодаре в 2019 году благоустроили 11 зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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