Представители Кубани завоевали «золото» Кубка страны по керлингу

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-10T08:03:15+03:00

Соревнования прошли в Сочи на базе центра «Ледяной куб»

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Участие в турнире приняли 16 команд. Соревнования страны по керлингу среди мужских команд прошли в Сочи на базе центра «Ледяной куб».

- Кубань представляли спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Степан Севрюков, Арсений Мешкович, Дмитрий Миронов, Артур Али и Альберт Топчян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам соревнований победу одержала сборная Краснодарского края. Золотые награды подобных состязаний представители региона завоевали впервые.

Тренируют кубанских спортсменов Ефим Жиделев, Елена Азимова и Наталья Налимова.

Напомним, в Калининском районе построили спортивный комплекс с бассейном. На завершение объекта с 2016 года было направлено почти 170 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU