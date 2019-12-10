Представители Кубани завоевали «золото» Кубка страны по керлингу
Участие в турнире приняли 16 команд. Соревнования страны по керлингу среди мужских команд прошли в Сочи на базе центра «Ледяной куб».
- Кубань представляли спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Степан Севрюков, Арсений Мешкович, Дмитрий Миронов, Артур Али и Альберт Топчян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По итогам соревнований победу одержала сборная Краснодарского края. Золотые награды подобных состязаний представители региона завоевали впервые.
Тренируют кубанских спортсменов Ефим Жиделев, Елена Азимова и Наталья Налимова.
Напомним, в Калининском районе построили спортивный комплекс с бассейном. На завершение объекта с 2016 года было направлено почти 170 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU