2019-12-10T08:03:15+03:00
Спорт

Представители Кубани завоевали «золото» Кубка страны по керлингу

Соревнования прошли в Сочи на базе центра «Ледяной куб»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Представители Кубани завоевали «золото» Кубка страны по керлингуПредставители Кубани завоевали «золото» Кубка страны по керлингу
Изменить размер текста:

Участие в турнире приняли 16 команд. Соревнования страны по керлингу среди мужских команд прошли в Сочи на базе центра «Ледяной куб».

- Кубань представляли спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Степан Севрюков, Арсений Мешкович, Дмитрий Миронов, Артур Али и Альберт Топчян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам соревнований победу одержала сборная Краснодарского края. Золотые награды подобных состязаний представители региона завоевали впервые.

Тренируют кубанских спортсменов Ефим Жиделев, Елена Азимова и Наталья Налимова.

Напомним, в Калининском районе построили спортивный комплекс с бассейном. На завершение объекта с 2016 года было направлено почти 170 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске открылась выставка «Я прорастаю памятью»
Кубанский спортсмен победил на первенстве Европы по спортивному самбо
Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Ейского района
На Кубани практически завершили реализацию нацпроекта «Демография»
В Сочи пьяная мать бросила на улице двухлетнюю дочь
В Анапе полицейские поймали серийного вора
В Краснодаре в 2019 году благоустроили 11 зеленых зон
В Краснодаре сносят «скобяные ряды» по ул. Калинина
Сочинская прокуратура обязала управление соцзащиты платить пособие детям
«Краснодар Водоканал» готов к зиме
На Кубани отметили День Героев Отечества
В Адыгее за взятку задержан начальник уголовного розыска Майкопа
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
На Кубани 9-месячная девочка получила перелом черепа, выпав из коляски