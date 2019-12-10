Кубанский спортсмен победил на первенстве Европы по спортивному самбо

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-10T08:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Соревнованиях среди кадетов по спортивному самбо прошли в Риге. Кубанский спортсмен Артуш Хачатурян выступал в весовой категории до 46 килограммов.

- Его поездка на турнир стала возможна, в том числе благодаря поддержке регионального фонда развития контактных видов спортивных единоборств,- сообщили в министерстве физической культуры и спорта края

- Армавирцу удалось пройти в финал, где он встретился с украинцем Германом Иващенко. Поединок завершился победой кубанца. Тренирует Артуша Хачатуряна Владимир Бородин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, представители Кубани завоевали «золото» Кубка страны по керлингу. Соревнования прошли в Сочи на базе центра «Ледяной куб».

ИСТОЧНИК KP.RU