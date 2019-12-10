2019-12-10T10:01:31+03:00
Происшествия

На Кубани сотрудник похитил с продовольственной базы оборудование

Сумма ущерба составила 410 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани сотрудник похитил с продовольственной базы оборудованиеНа Кубани сотрудник похитил с продовольственной базы оборудованиеФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Славянского района обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что с территории принадлежащей ей производственной базы пропало оборудование. Сумма ущерба составила 410 тысяч рублей.

- Полицейские следов взлома не обнаружили. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили личность предполагаемого злоумышленника. 37-летнего местного жителя задержали по месту проживания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что сотрудник продовольственной базы, воспользовавшись отсутствием владелицы, похитил с территории организации оборудование.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Напомним, в Щербиновском районе женщина обокрала свою знакомую. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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