В Краснодаре разыскивают пропавшего 22-летнего парня

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-10T11:00:01+03:00

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В Краснодаре продолжаются поиски 22-летнего Михаила Репина. В последний раз по телефону он связывался с родными 29 августа. С этого момента им ничего неизвестно о его местонахождении.

Родные парня подняли по тревоге правоохранителей и связались с волонтерами "Лиза Алерт".

Известно, что Михаил Репин - молодой человек худощавого телосложения с ростом 170 см.

- У парня светло-русые волосы и серо-голубые глаза, - сообщают «Регион Online» со ссылкой на пресс-службу поисковиков "Лиза Алерт".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Репина, просят обращаться по телефоном: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, ранее стало известно, что в Сочи пьяная мать бросила на улице двухлетнюю дочь. Позже стало известно, что 29-летняя мать девочки находится в отделе полиции. Ее задержали на нахождение в пьяном виде в общественном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU