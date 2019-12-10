СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-10T13:45:39+03:00

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В Сочи открылась выставка Олимпийской коллекции. Это более 400 памятных предметов всех Олимпиад современности, от Афин 1896 года до Пхёнчхана 2018 года. Посетить ее можно до пятницы, 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Экспозиция открылась на площадке Российского международного олимпийского университета, - цитирует "СочиСтрим" пресс-службу администрации курортного города. В нее входят медали и дипломы призеров и участников игр, факелы олимпийского огня, а также кубки, статуэтки и горны.

Напомним, к Сочи появилась свалка бездомных котят. Только за последнюю неделю сюда привезли 30 малышей. Животных в коробках сюда несут местные жители и оставляют умирать от холода и болезней. Выбрасывают, как мусор. Зооволонтеры даже прозвали этот участок свалкой бездомных котят.

ИСТОЧНИК KP.RU