2019-12-10T14:33:37+03:00
Происшествия

Полиция задержала 28-летнего жителя Чечни, устроившего пальбу в ночном клубе Краснодара

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
Ева МУР@kp_kuban
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Ночной клуб, где произошло ЧПНочной клуб, где произошло ЧП
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Правоохранители задержали 28-летнего завсегдатая ночного клуба "Винегрет" в Краснодаре. Он подозревается в покушении на убийство охранника. Мужчина не пустил дебошира в заведение и получил пять пуль из травматического пистолета.

- Он находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Напомним, инцидент произошел ночью, 9 декабря, в одном из ночных клубов кубанской столицы. Ближе к четырем часам утра в "Винегрет" (так называется заведение) начал ломиться нетрезвый гость. Завсегдатай клуба давно известен его сотрудникам своим горячим нравом. Он не раз провоцировал здесь драки и конфликты. А две недели назад был выдворен за стрельбу в одного из посетителей. По счастливой случайности, тогда никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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