Краснодар смог сэкономить почти 140 млн рублей, вернув кредиты досрочно

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-10T16:25:55+03:00

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Бюджет краевой столицы в 2019 году сэкономил порядка 140 млн рублей на обслуживании муниципального долга. Данные средства потратили не на оплату процентов по банковским кредитам, а на строительство социальных объектов.

- Город постепенно уменьшает долговую нагрузку. Это удается, в частности, благодаря процедуре перекредитования в коммерческих банках, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что краевой столице удалось в срок погасить займ более чем на 4 млрд рублей, который городу предоставили из региональной казны. В 2019 году кредитный портфель Краснодара уменьшился на 100 млн рублей.

Напомним, мэрия Краснодара рассмотрит вопрос возможного выкупа здания частного детского сада на улице Круговой, 4В. Вопрос может быть решен до конца года, глава краевого центра дал подчиненным на сбор информации неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU