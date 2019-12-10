2019-12-10T17:09:45+03:00
Общество

В центре Краснодара ограничат движение транспорта

Это связано с проведением благотворительной акции
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре пройдет благотворительная акция «Подарки Деда Мороза». Мероприятия в ее рамках проведут в краевой столице в декабре и январе. Из-за этого будут перекрывать движение по ряду улиц.

- В частности, нельзя будет проехать 12, 18 и 26 декабря по улице Орджоникидзе, от Красноармейской до Красной с 07.00 до окончания мероприятия. Помимо этого, запретят движение транспорта с 6 утра до окончания акции по Гоголя на участке от Красноармейской до Красной 16, 17, 19 и 20 декабря, а также 9 января, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить что названные выше участки освободят от припаркованных автомобилей накануне проведения акций. Эвакуаторы будут работать на улице Орджоникидзе 11, 17, 25 декабря с 22.00, а на Гоголя - 15, 16, 18, 19 декабря и 8 января с 10 часов вечера до окончания мероприятия.

Напомним, в Краснодаре запретят стоянку машин на улице Благоева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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