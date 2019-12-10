Появилось видео перестрелки в ночном клубе, где житель Чечни ранил охранника
В распоряжении "КП" - Кубань" появилось видео инцидента у клуба "Винегрет" ночью, 9 декабря, где 28-летний житель Чечни расстрелял охранника.
Ближе к четырем часам утра он начал ломиться в заведение. Завсегдатай клуба давно известен его сотрудникам своим горячим нравом. Он не раз провоцировал здесь драки и конфликты.
Появилось видео перестрелки в ночном клубе Краснодара.
На входе 28-летнего жителя Чечни (его личность была установлена позже - авт.) остановил широкоплечий охранник, сказав, что вход молодому человеку заказан.
- Он остановил его и сказал, что репутация посетителя ему известна. А требования руководства клуба запрещают ему пускать в зал дебошира, - рассказывают очевидцы конфликта.
На это гость отреагировал агрессивно и выхватил из кармана куртки пистолет. Разрядив обойму в своего обидчика, он сбежал.
Охранник с серьезным ранением находится в больнице. А дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU