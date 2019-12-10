2019-12-10T17:51:25+03:00
Происшествия

Появилось видео перестрелки в ночном клубе, где житель Чечни ранил охранника

Виновника бойни задержали сегодня, 10 декабря [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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В клуб молодой человек заявился под утро и начал палить из травматаВ клуб молодой человек заявился под утро и начал палить из травмата
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В распоряжении "КП" - Кубань" появилось видео инцидента у клуба "Винегрет" ночью, 9 декабря, где 28-летний житель Чечни расстрелял охранника.

Ближе к четырем часам утра он начал ломиться в заведение. Завсегдатай клуба давно известен его сотрудникам своим горячим нравом. Он не раз провоцировал здесь драки и конфликты.

Появилось видео перестрелки в ночном клубе Краснодара.

На входе 28-летнего жителя Чечни (его личность была установлена позже - авт.) остановил широкоплечий охранник, сказав, что вход молодому человеку заказан.

- Он остановил его и сказал, что репутация посетителя ему известна. А требования руководства клуба запрещают ему пускать в зал дебошира, - рассказывают очевидцы конфликта.

На это гость отреагировал агрессивно и выхватил из кармана куртки пистолет. Разрядив обойму в своего обидчика, он сбежал.

Охранник с серьезным ранением находится в больнице. А дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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