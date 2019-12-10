Кубанским муниципалитетам помогут рассчитаться с долгами за газ

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-10T17:53:51+03:00

Из краевого бюджета на эти цели направят почти 160 млн рублей

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Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края получит из регионального бюджета 159 млн рублей, которые направят на погашение долгов за поставленный газ в ряде муниципалитетов. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

- Средства выделены из резервного фонда по просьбе руководителей Кореновского, Лабинского, Успенского, Тихорецкого, Динского, Староминского и Абинского районов, а также Горячего ключа, - сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

Больше всего денег получит Тихорецк – 54 млн рублей. 38 млн выделят Успенскому району. На 10 млн рублей меньше направят в Горячий ключ.

Стоит добавить, что данные средства выделяют в виде субсидий на условиях софинансирования.

Напомним, Краснодар за два года получит из краевой казны 1 млрд рублей. Средства направят на завершение пяти долгостроев.

ИСТОЧНИК KP.RU