В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-10T18:08:38+03:00

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В Краснодаре 11 декабря отключат светофоры на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна. Они не будут работать с 10.00 до 15.00 часов.

- Электронные регулировщики на данном перекрестке нуждаются в замене оборудования, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На время отключения светофоров движение на данном перекрестке будут регулировать сотрудники городского ГИБДД. Водителей просят быть внимательными, осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Краснодаре пройдет благотворительная акция «Подарки Деда Мороза». Мероприятия в ее рамках проведут в краевой столице в декабре и январе. Из-за этого будут перекрывать движение по ряду улиц. В частности, нельзя будет проехать 12, 18 и 26 декабря по улице Орджоникидзе, от Красноармейской до Красной с 07.00 до окончания мероприятия. Помимо этого, запретят движение транспорта с 6 утра до окончания акции по Гоголя на участке от Красноармейской до Красной 16, 17, 19 и 20 декабря, а также 9 января

ИСТОЧНИК KP.RU