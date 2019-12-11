На Кубани после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки
Авария произошла накануне вечером в станице Стародеревянковской Каневского района.
По предварительным данным, на трассе около станицы столкнулись две машины - Ssang Yong и КамАЗ. Участником аварии стал еще один автомобиль - Renault, который был задет по касательной.
В результате ДТП 43-летний водитель, который находился за рулем Ssang Yong, получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали в ближайшую ЦРБ, однако спасти его не успели.
Смертельное ДТП в Каневской Видео: instagram.com/krddtp.
- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины ДТП, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» автоинспекторы.
Ранее сообщалось, что в Абинском районе столкнулись фура и легковушка. Водитель ВАЗа погиб на месте. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Но похоже, что водитель ВАЗ-2114 не сумел справиться с управлением на повороте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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