2019-12-11T08:56:17+03:00
Происшествия

На Кубани после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки

Обстоятельства аварии уточняются [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчина не успели спасти.Мужчина не успели спасти.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Авария произошла накануне вечером в станице Стародеревянковской Каневского района.

По предварительным данным, на трассе около станицы столкнулись две машины - Ssang Yong и КамАЗ. Участником аварии стал еще один автомобиль - Renault, который был задет по касательной.

В результате ДТП 43-летний водитель, который находился за рулем Ssang Yong, получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали в ближайшую ЦРБ, однако спасти его не успели.

Смертельное ДТП в Каневской Видео: instagram.com/krddtp.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины ДТП, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что в Абинском районе столкнулись фура и легковушка. Водитель ВАЗа погиб на месте. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Но похоже, что водитель ВАЗ-2114 не сумел справиться с управлением на повороте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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