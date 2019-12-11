В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 11 рейсов

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-11T12:02:29+03:00

Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний

Изменить размер текста: A A

Густой туман, накрывший Краснодар ночью, не спешит рассеиваться. Видимость на дорогах по-прежнему оставляет желать лучшего. Водители едут по городу не спеша, а вот самолетам пока взлетать не разрешают.

- По последним данным, на вылет задержано 11 рейсов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Пять рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines и Utair.

Кроме того, изменено время вылета рейсов в Белград, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Минск и Стамбул.

- Семь воздушных судов, следующих в Краснодар, перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон, - добавляют в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Рейс авиакомпании «Турецкие Авиалинии» в Стамбул и один рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву отменены. А рейс №536 в столицу авиакомпании Utair будет выполняться из Анапы.

С пассажирами сейчас работают представители авиакомпаний. Улучшение метеоусловий ожидается к 14:00. После чего расписание аэровокзала войдет в норму.

ВАЖНО!

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

ИСТОЧНИК KP.RU