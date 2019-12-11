В Краснодарском крае поезд наехал на лежащего между рельсами мужчину

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-11T15:41:01+03:00

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Трагедия случилась в среду, 11 декабря. Машинист поезда «Краснодар-Имеретинский курорт» сообщил о том, что на железнодорожном перегоне Энем-1 -Энем -2 поезд сбил мужчине.

- Машинист состава заметил лежащего в колее человека. Он тут же подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Но остановить многотонный состав вовремя ему не удалось, как и предотвратить трагедии.

Личность погибшего установлена, Это 50-летний житель Отрадненского района.

- К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего, - добавляют в пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее сообщалось, что в станице Стародеревянковской Каневского района после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки. Сейчас выясняются причины.

ИСТОЧНИК KP.RU