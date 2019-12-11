2019-12-11T15:41:01+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае поезд наехал на лежащего между рельсами мужчину

Идет проверка
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в среду, 11 декабря. Машинист поезда «Краснодар-Имеретинский курорт» сообщил о том, что на железнодорожном перегоне Энем-1 -Энем -2 поезд сбил мужчине.

- Машинист состава заметил лежащего в колее человека. Он тут же подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Но остановить многотонный состав вовремя ему не удалось, как и предотвратить трагедии.

Личность погибшего установлена, Это 50-летний житель Отрадненского района.

- К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего, - добавляют в пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее сообщалось, что в станице Стародеревянковской Каневского района после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки. Сейчас выясняются причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани создадут селекционный центр рыбоводства
В Краснодарском крае вырастет объем Фонда микрофинансирования
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
На Кубани адвоката осудили за мошенничество
Бюджет Кубани в 2020 году увеличится более чем на 1 млрд рублей
В Туапсе курортный сбор вводить не будут
В Краснодаре временно перекроют улицу Орджоникидзе
В кубанском департаменте внутренней политики сменился директор
Из-за тумана футболисты «Краснодара» вылетят на матч с «Хетафе» из Анапы
«Краснодар Водоканал» назвал добросовестных плательщиков и злостных должников
Family office ВТБ признан лучшим в России
В Краснодарском крае к 2020 году приведут в порядок более 300 парков и скверов
На Кубани при разборе свалки нашли серебряную монету 1828 года
Туман не рассеивается: В аэропорту Краснодара по-прежнему задержаны 12 рейсов
На Кубани проверят торговые точки с пиротехникой
В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную
На Кубани строители облили кота цементом
На Кубани уголовное дело о взятке, на которой погорел сотрудник РЖД, передали прокурору
Жителей Кубани предупреждают о мошеннических сайтах, продающих билеты на новогодние елки
В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 11 рейсов